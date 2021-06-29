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"التضامن": دخلنا في المرحلة الحرجة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

01:48 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
"التضامن": دخلنا في المرحلة الحرجة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

وزارة التضامن الاجتماعي

كتب- مينا غالي:

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة في المرحلة الحرجة فيما يخص توفيق أوضاع الجمعيات، ومتبقي لدينا 6 أشهر، وسبب تأخر الإجراءات خلال الأشهر الستة الأولى بسبب تصاعد ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأوضح خلال ورشة العمل التي التي تنظمها جمعية السادات بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن قانون الجمعيات، أن المرحلة الأولى أطلقت في أبريل الماضي والمرحلة الثانية سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل.

وتابع: "المنظومة بالنسبة لتوفيق الأوضاع مكتملة، وهي تخص رفع البيانات بحيث يكون لكل جمعية الحق في تسجيل بياناتها ليتم إتاحة بياناتها وميزانياتها عبر هذه المنظومة، بحيث يكون الأمر منضبطا بشكل أكبر"، موضحا أن الجمعيات لن ترى أنشطة الجمعيات الأخرى إلا من خلال عرض كل جمعية للأنشطة الخاصة بها على صفحاتها، ولكن من خلال المنظومة سيكون لكل أن ترى أنشطتها فقط.

وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود الجمعيات الأهلية فيروس كورونا

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