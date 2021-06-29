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​​"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

05:30 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
​​"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب- مينا غالي:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ8 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس الأعلى للإعلام في بيان: "يسعدني أن أهنئ بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة التي جاءت من شعب عظيم لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصري وطنه مرة أخرى".

وأضاف: "جاءت ثورتنا المجيدة في 30 يونيو لتؤكد تلاحم المصريين معًا من أفراد الشعب والقوات المسلحة لإنقاذ مصر من أهل الشر، وأكدت لما لا يدع مجالا للشك انحياز القوات المسلحة للشعب المصري"، وقال: "ستظل ثورة 30 يونيو رمزًا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش في استعادة الأمجاد والكرامة الإنسانية".

وأوضح: "مصر خلال 8 سنوات مرت منذ ثورة 30 يونيو استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها في أمن واستقرار المنطقة، في ظل قيادتكم الحكيمة، وكانت الإشادات الدولية خير دليل على ذلك حتى في ظل الظروف الصعبة التي مر بها العالم في ظل جائحة كورونا".

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السيسي ثورة 30 يونيو كرم جبر

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