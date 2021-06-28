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استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

10:23 م الإثنين 28 يونيو 2021
استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

جانب من الموجة الحارة

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الثلاثاء، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة طقس شديد الحرارة

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