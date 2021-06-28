البدل 15 جنيهًا.. "رياضة النواب" توصي بدعم النشء وزيادة الحافز لتشجيع ممارسة الرياضة

كتب- نشأت علي:

أوصّت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النانب محمود حسين، بدعوة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب لعرض حلول فعلية لزيادة البدل، المخصص للنشء، وزيادة الحافز لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة هيام الطباخ بشأن زيادة بدل مشاركة النشء والشباب في أنشطة الشباب والرياضة، والذي لا يزيد عن 15 جنيهًا منذ أكثر من 10 سنوات.

كما أوصت اللجنة بتنوع الشباب المشاركين في برامج الوزارة، وألا تقتصر على عدد محدود حتى يستفاد أكبر عدد منها، وشدد رئيس لجنة الشباب، الدكتور محمود حسين على أن وزارة الرياضة، لا تقل أهمية عن وزارتي الصحة والتعليم، متابعًا: "دور وزارة الشباب مهم وإذا دورها توقف لن نجد كوادر على مستوى مصر".

من ناحيتها قالت النائبة هيام الطباخ، مقدمة طلب الإحاطة، إنه لابد أن يكون هناك حافز لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة خاصة أن ما يحصل عليه النشء من بدل المشاركة في الأنشطة المختلفة، يصل إلى ما يقرب من 15 إلى 20 جنيهًا.

وطالبت النائبة بتخفيض عدد البرامج المتعلقة بأنشطة الشباب حتى تكون الاستفادة المالية أكبر لعدم تقسيم الموازنة، مطالبة الوزارة بتحديد آلية لزيادة البدل والحافز.

من ناحيتها عقبت عزة الدري، وكيل وزارة الشباب والرياضة، على طلب الإحاطة مؤكدة أن أقل حافز تقدمه الوزارة يصل إلى 50 جنيهًا في الفاعليات داخل المحافظة، أما خارج المحافظة يصل إلى 100 جنيه، لافتة إلى أن الوزارة تنظم فاعلية نموذج محاكاة دورة أولمبياد الطفل المصري وهي محاكاة الدورة أولمبياد حقيقية ويتم تقديم جوائزه مالية لها تصل إلى 3 ملايين وسيتم زيادتها.