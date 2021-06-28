السبت المقبل.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة محرم فؤاد ومحمد الموجي

كتب- مصراوي:

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة الفنان محرم فؤاد والموسيقار محمد الموجي، وذلك في السابعة من مساء يوم السبت المقبل بأتيليه القاهرة بوسط البلد.

وتكرم الجمعية اسم الفنان محرم فؤاد، الذي رحل عن عالمنا في 27 يونيو 2002، واسم الموسيقار محمد الموجي الذي توفى في الأول من يوليو عام 1995م، بحضور الفنان الموجي الصغير نجل الموسيقار محمد الموجي، وعدد من الفنانين.

ويتحدث رئيس الجمعية - خلال الاحتفالية - عن العديد من المواقف واللقاءات الفنية التي جمعت بين الموسيقار فريد الأطرش والفنان محرم فؤاد، كما يتحدث الفنان الموجي الصغير عن أهم المحطات الفنية للموسيقار محمد الموجي و إعجابه بفن الموسيقار فريد الأطرش.

كما يتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية من أجمل ما تغنى به الموسيقار فريد الأطرش والفنان محرم فؤاد ولحنه الموسيقار محمد الموجي، يتغنى به كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم في حب فريد الأطرش وفنه.