وزير القوى العاملة: عرض جميع خدمات الوزارة للمواطنين والتكامل مع بوابة مصر الرقمية

كتب- يوسف عفيفي:

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة، وأعضاء اللجنة العليا والتنفيذية ممثلي كل من الإدارات المركزية بالوزارة، ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة لمشروع تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي الاجتماع في إطار مجموعة اجتماعات يتم تنفيذها للمتابعة والتعرف على جاهزية البيانات ومدى الاستفادة منها، وذلك بعرض آلية حفظ البيانات على الأنظمة الحالية، والتعرف على البنية التحتية لمركز معلومات الوزارة، وذلك لدراسة الفوارق وإعداد قوائم والمتطلبات المستقبلية.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بها، وما يرتبط بذلك من إنشاء منصة، وبوابة تعمل على جميع أجهزة التليفون المحمول ، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر لعرض كل ما تقدمه الوزارة من خدمات والتكامل مع بوابة مصر الرقمية، وميكنة بعض الخدمات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير، أن الاجتماع يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واالذي يهدف إلى تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه الوزير الشكر والتقدير، لوزارة الاتصالات التى حملت على عاتقها مسؤولية تحقيق التحول الرقمي لكافة الوزارات ليصبح واقعا ملموساً، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تخطو خطوات واسعة وسريعة نحو تحقيق ذلك في مختلف المجالات.

كما وجه الوزير بضرورة اكتشاف المواهب الشابة في الوزارة ومديرياتها القادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل على تقديم كل الدعم والتشجيع اللازم لها، بتنمية وإصقال مواهبهم، والاستفادة منها في تحقيق رؤية الوزارة المستقبلية، مشددا على أنهم أمل الغد ووسيلة التنمية المستدامة.

يذكر أن البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات ، يشمل نطاقه أربعة محاور رئيسية هى : تطوير البوابة الإلكترونية وتطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية، والذي يهدف إلى ميكنة الخدمات الأكثر طلبا وهي (شهادة القيد "كعب العمل"، وترخيص عمل الأجانب، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة)، كما يشمل خدمات التدريب والتعلم عن بعد من خلال إتاحة منصة تعليمية رقمية للتدريب المهني، والتدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالوزارة .