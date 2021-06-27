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استمرار الامتحانات.. الحكومة تصدر بيانا بشأن إجازة ثورة 30 يونيو

12:48 م الأحد 27 يونيو 2021
استمرار الامتحانات.. الحكومة تصدر بيانا بشأن إجازة ثورة 30 يونيو

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، 1 يوليو 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر يونيو 2021.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ثورة 30 يونيو أجازة ثورة 30 يونيو

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