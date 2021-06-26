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غدًا.. النقل تسلم شركة "أي أي تي بي" الفرنسية إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق

09:59 م السبت 26 يونيو 2021
غدًا.. النقل تسلم شركة "أي أي تي بي" الفرنسية إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب- أسامة علي:

تسلم وزارة النقل، غدًا الأحد، إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق "جامعة القاهرة / إمبابة/ العباسية/ عدلي منصور" إلى شركة "آر أي تي بي" الفرنسية.

يأتي ذلك بحضور، الفريق كامل الوزير وزير النقل والسفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه، ولورانس بتل رئيسة مجلس إدارة شركة "آر أي تي بي" الفرنسية بالإضافة إلى رئيس وقيادات الهيئة القوميه للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

كانت وزارة النقل قررت نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو (عدلى منصور ـ إمبابة ـ جامعة القاهرة) إلى شركة RATP DEV الفرنسية ابتداء من غدٍ الأحد لتبدأ في مهام عملها رسميًا بعد أكثر من عامين من المفاوضات، حيث ستكون ابتداء من غدٍ مسئولة وحدها عن الإدارة والتشغيل اليومي والصيانة لقطارات الخط الثالث لمدة 15 عامًا مقابل 1.14 مليار يورو بما يعادل 21 مليار جنيه تقريبًا.​

مترو الأنفاق الخط الثالث لمترو الأنفاق شركة أي أي تي بي وزارة النقل كامل الوزير

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