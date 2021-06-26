غدا.. وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بالأوبرا

تعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر غد الأحد، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبد التواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسي قنديل، الكاتب الكبير يعقوب الشارونى، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.

يعقب المؤتمر احتفال فني لنماذج من أطفال مصر بمركز تنمية المواهب بالأوبرا من فصلي الكورال والباليه ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

يذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية فبراير الماضي وتضم فئتين عمريتين الأولى من 5 إلى 12 عاما والفئة الثانية من 12 إلى 18 عاما.

وتشمل ثلاثة مجالات الأول الآداب في أفرع القصة والشعر والمسرح، والثاني في الفنون في أفرع الرسم والعزف والغناء، أما المجال الثالث هو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الإلكترونية بالإضافة إلى الابتكارات العلمية.