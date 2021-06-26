اقتراح برلماني بشأن إدراج تكنولوجيا المعلومات في برامج التدريب المهني



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير مراكز التدريب المهني في المحافظات؛ لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وقال توفيق، في اقتراحه الذي تقدم به اليوم السبت: يعاني عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية، عدم وجود فرص عمل عقب تخرجهم؛ بسبب وجود فجوة بين تخصصاتهم واحتياجات سوق العمل الفعلية، لا سيما أن أغلب احتياجات سوق العمل حاليًّا تحتاج إلى تخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات أو على الأقل دورات متخصصة في ذلك المجال، وذلك بعدما أصبحت تكنولوجيا المعلومات محورًا مهمًّا وجزءًا أساسيًّا في مختلف القطاعات الإنتاجية ومجالات العمل المختلفة.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ: ورغم التطوير الذي تشهده مراكز التدريب المهني حاليًّا؛ فإنها تفتقد إلى حد كبير برامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات، والتي أصبحت مطلبًا أساسيًّا في قطاعات العمل المختلفة.



وتابع توفيق: ولذلك أتقدم باقتراح برغبة إلى كل من وزير القوى العاملة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد برامج تدريب في تلك التخصصات الجديدة، بالإضافة إلى التخصصات التقليدية، بمراكز التدريب المهني؛ بهدف إثقال مهارات الخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث سيساعدهم ذلك في الحصول على فرص عمل بسهولة.