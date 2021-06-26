وزير الزراعة: مساحتنا المحصولية 17 مليون فدان .. ولدينا فجوة في زراعة القمح



كتب- مينا غالي:

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر بها 9.4 مليون فدان منها 6.1 أرض قديمة، ولدينا 3.3 أرض جديدة، وأن المساحة المحصولية بالنسبة للمساحة الزراعية إيجابية، إذ لدينا القدرة على الزراعة أكثر من مرة في نفس الأرض بسبب تنوع المناخ، فبالتالي المساحة المحصولية الفعلية لنا تبلغ 17 مليون فدان يتم زراعتهم على أرض الواقع.

وفيما يخص المحاصيل، أوضح القصير خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر لديها محاصيل تحقق منها الاكتفاء الذاتي، ومحاصيل أوشكنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومحاصيل بها فجوة نسعى لمعالجتها، لافتا إلى أن من ضمن مفاهيم الأمن الغذائي تغيير أذواق المستهلكين.

وكشف أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من محاصيل الفاكهة والخضر والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، ومن بين المحاصيل التي أوشكنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها المحاصيل السكرية كالبنجر وقصب السكر والأسماك والشعير، مؤكدًا أن الأمن الغذائي له توسع أفقي وتوسع رأسي وهو ما تنتهجه مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "لدينا فجوة في محصول القمح، فمتوسط نصيب الفرد من استهلاك القمح عالميا يختلف عن استهلاكه في مصر، وبالتالي أصبح تغيير أذواق المستهلكين أمر ضروري".