الجيزة: إغلاق ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من الصحراوي

(مصراوي):

تعلن محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، في اتجاه طريق الفيوم، للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الإنارة (هاي ماست) بمحيط ميدان الرماية بطريق الفيوم، ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الأوسطي.

وتنوه المحافظة في بيان لها، أن الأمر سيستلزم إغلاقًا جزئيًا في محيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، في اتجاه طريق الفيوم لمدة يوم واحد غدًا السبت الموافق 26 يونيو، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا دون تعطيل حركة المرور.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات وإعادة الشيء إلى أصله فور انتهاء الأعمال بالتنسيق مع الجهة المنفذة.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الشركه المنفذة وضعت كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.