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​​رياح واستقرار في الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء 30 يونيو

10:00 ص الجمعة 25 يونيو 2021
​​رياح واستقرار في الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء 30 يونيو

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 25 يونيو إلى الأربعاء 30 يونيو 2021.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

- الجمعة 25 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

- السبت 26 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

- الأحد 27 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

- الاثنين 28 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- الثلاثاء 29 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- الأربعاء 30 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس اليوم الرياح

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