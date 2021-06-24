شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة على مختلف الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال البلاد نهارًا.

وخلال فترة الليل، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد طقس الغد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على النحو التالي:​