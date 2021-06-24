قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. ننشر استعدادات التليفزيون لمباراة الأهلي والترجي

كتب- مينا غالي:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام السبت المقبل في التاسعة مساءً باستاد الأهلي we السلام وذلك عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس، بعد تقوية البث الأرضي بتقنية HD بمختلف محافظات مصر.

ووجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بضرورة خروج المباراة بأفضل صورة ممكنة، لأن ذلك يعكس صورة وسمعة مصر أمام العالم وقارة أفريقيا.

وتضمنت توجيهات نائلة فاروق، ضرورة الالتزام في إخراج المباراة بالقواعد والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي (كاف)، وكذلك أماكن تثبيت الكاميرات في الملعب وفقًا لخطة الكاف التي حددها، حيث يجري التنسيق معه من خلال إدارة التبادل الإخباري.

وكشف محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون، أن المباراة سيتم نقلها بالوحدة 22 hd، حيث من المقرر أن يتم نقلها بـ11 كاميرا لتغطية مختلف جوانب الملعب وفق التعليمات التي حددها كاف، لافتا إلى أنه سيتم أيضًا التنسيق مع سيارة الفار التي ستتواجد في المباراة.

وأوضح الجوهري لمصراوي، أنه تقرر أن يتولى المخرج أسامة الهواري إخراج المباراة، فيما تم تكليف المخرج هشام عبد الودود ليكون بروديوسر لها، مؤكدًا أنه تم التأكيد على فريق البث والإخراج بضرورة الخروج بالمباراة بأفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة فضائيًا على شبكة قنوات bein sports صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة، حيث يتم نقلها عبر قناة bein sports4.​