بسبب "كورونا".. برلماني يحذر الحكومة والمحافظين من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية

كتب - نشأت علي:

حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة خاصة؛ من أي تهاون في تطبيق جميع التعليمات واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار أباظة إلى أن انخفاض الإصابة بهذا الفيروس لا يعنى التخلي بأية حال من الأحوال عن ملف تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب النائب، في بيان له اليوم الثلاثا، رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعليمات حاسمة لجميع المحافظين بعدم التهاون في تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أباظة ضرورة أن يدرك الجميع أن انخفاض الإصابات من كورونا ليس مبررًا بالتهاون في تطبيق التدابير الاحترازية، ولابد أن تواصل الأجهزة المعنية دورها في تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لهذه التدابير؛ حتى تستمر الأوضاع في الهدوء دون أية زيادات جديدة.

ووجه النائب تحية قلبية لصقور الجيش الأبيض المصري ولجميع من يعملون داخل المنظومة الصحية المصرية من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين ورجال الإسعاف وجميع العاملين بهذا القطاع الوطني، مؤكداً أنهم كانوا أبطالاً في إنقاذ أرواح المصريين من فيروس كورونا، ومنهم من ضحى بروحه ولم يتردد لحظة في العمل ليلاً ونهاراً داخل جميع المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

كانت وزارة الصحة أعلنت تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية لأكثر من ٦٥٪؜، والوفيات لأكثر من ٣٠ ٪؜، وهو ما يؤكد انكسار الموجة الثالثة من إصابات كوفيد ١٩، بفضل الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيمات.