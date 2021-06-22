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وزيرة البيئة تفتتح أول نموذج لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم

09:56 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
وزيرة البيئة تفتتح أول نموذج لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

​تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم إلى محافظة الفيوم لافتتاح أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائي بقرية قلهانة– مركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وكرستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، والدكتور مارتينوميلي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور علي أبوسنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوي، وكذلك دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر، حيث أن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع إرشادي بسعة 2.5 طن في اليوم وقدرة إنتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربية، ويعتمد المشروع على اللامركزية في تدوير المخلفات واستغلالها مما يساهم في القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع وكذلك توفير فرص عمل دائمة للشباب.​

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحويل المخلفات لطاقة الفيوم

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