نشعر بالقلق وإثيوبيا تراوغ.. تصريحات جديدة لوزير الري بشأن سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن كل ما يخص أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي وموقف الاتحاد الإفريقي من المفاوضات.

وأوضح وزير الري خلال برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه خلال عمله كمستشار لمنظمة تعمل في إثيوبيا تم التخطيط لإنشاء أول مشروع متعدد الأغراض على النيل الأزرق بالتنسيق مع مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا، إلا أن إثيوبيا فاجئت الجميع في 2011 وأعلنت عن بناء سد غير معلن دون الرجوع لدول المصب و للاتفاقية.

ويرصد مصراوي أبرز تصريحات وزير الري خلال البرنامج والتي جاءت كالتالي:-

- القاهرة لديها تحديات الشح المائي والتغيرات المناخية وزيادة عدد السكان.

- هناك مشكلات فنية في السد وأمانه وكفاءته قليلة.

- سد النهضة كان يدعى بـ"سد الحدود" وكانت سعته التخزينية 14 مليار فقط.

- الاتحاد الإفريقي لم يضف جديدا لمفاوضات سد النهضة.

- يجب عدم الاطمئنان على الوضع المائي بسبب نقص المياه نتيجة سد النهضة والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.

- فكرة بيع أديس أبابا للمياه غير مطروحة.

- إثيوبيا تسببت في جفاف وفيضانات بالسودان وتلوث مياهه في سنة واحدة.

- لا نمتلك أي وثائق أو وقائع على بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل.

- - إثيوبيا هربت من اتفاق واشنطن وتريد البدء في المفاوضات من النقطة الأولى.

- مصر لم تدخل دائرة حروب المياه.

- الدولة تنفق مبالغ طائلة في معالجة مياه الصرف الصحي.

- معالجة الصرف الصحي تتعدى الـ200 مليار جنيه.

- مشروع تبطين الترع وصل تكلفته إلى 80 مليار جنيه.

- مشروع الري الحديث وتبطين المساقي يتكلف 80 مليار جنيه.

- مشروع تحلية مياه البحر يصل إلى حوالي 100 مليار جنيه.