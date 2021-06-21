Masrawy logo white

الجيزة: رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري في الهرم

01:28 م الإثنين 21 يونيو 2021
الجيزة: رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري في الهرم

اللواء أحمد راشد

كتب- مصراوي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائرى بمنطقتي (غطاطي - الكوثر) في حي الهرم، وذلك من خلال 29 نقلة بسيارات النظافة على مدار 3 أيام متتالية.

وأضاف راشد في بيان اليوم الاثنين، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة، والمتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق التي بحاجة لتكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى متابعة شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وأوضح أن الأعمال شملت رفع المخلفات من المناطق أسفل الطريق الدائري نطاق غطاطي بجوار وحدة المرور ورفع كافة التراكمات بشارع الترعة بكفر غطاطي، وكذلك أعمال النظافة ورفع المخلفات من شارع الكوثر باللبيني فيصل.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

اللواء أحمد راشد الجيزة الطريق الدائري الهرم

الخبر التالى:

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الهندي لبحث آليات التعاون العلمى المشترك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا