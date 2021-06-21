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السيسي: موقف مصر ثابت تجاه منطقة شرق المتوسط.. وتربطنا باليونان صداقة متميزة

01:11 م الإثنين 21 يونيو 2021
السيسي: موقف مصر ثابت تجاه منطقة شرق المتوسط.. وتربطنا باليونان صداقة متميزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العلاقات المصرية اليونانية، مؤكدا أن مصر واليونان تجمعهما روابط صداقة متميزة وممتدة لتاريخ طويل من التواصل بدأ بين الحضارة الفرعونية والاغريقية قبل 3000 ألف عام مما كان له إسهاما فريدا فى تطور الحضارة الإنسانية عبر العضور"، متابعا: "شهدت العلاقات بين البلدين تناميا ملحوظا فى حجم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على المستوى السياسى والاقتصادى والعسكرى، سواء كان على المستوى الثنائى أو التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى،خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، أن مصر واليونان تجمعها روابط صداقة متميزة، مشيرًا إلى أن موقف مصر ثابت من منطقة شرق المتوسط، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول مشددا على التضامن مع اليونان في أي أمر من شأنه انتهاك سيادتها.

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