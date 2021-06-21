صور.. طلاب الثانوية يؤدون الامتحان التجريبي الثالث بمدرسة السعيدية

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد حسام:

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان التجريبي الثالث على التابلت والبابل شيت، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا، وانطلق الاختبار فى العاشرة صباحا ويستمر حتى 1 ظهرا، بالنسبة للأحياء و12 ظهرا فى الرياضيات.

ويرصد مصراوي تفاصيل أداء الامتحان داخل مدرسة السعيدية بالقاهرة.

وسلمت المدارس صباح اليوم، الطلاب أرقام الجلوس مدون بها اسم اللجنة التى يؤدى بها الطالب الامتحان التجريبى والنهائى المقرر أن ينطلق يوم 10 يوليو المقبل، كما نبهت المدارس على الطلاب بضرورة حضور الطلاب للامتحان للتدريب ومعرفة الأسئلة للتحضير للاختبار النهائي.

يؤدي اليوم طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، والجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.