الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار عمل لجنة تسيير أعمال الغرف السياحية

كتب- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، رقم 163 لسنة 2021، بشأن استمرار لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، المشكلة بقرار وزاري رقم 476 المشار إليه في مباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في قرار الوزاري.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968، بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 .

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بتاريخ 31 يناير 2018، بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وعلى قرار وزير السياحة رقم 606 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وعلى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 8938 و8940 و8943 لسنة 73 بجلسة 7 يونيو 2020 .

تقرر الآتي:

تستمر أعمال اللجنة في مباشرة أعمالها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2021 المشار إليه، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديدة ايهما اقرب.