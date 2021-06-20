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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنشاء البوابة الرسمية للعمرة

12:43 م الأحد 20 يونيو 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنشاء البوابة الرسمية للعمرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على تطبيق أحكام قانون رقم 72 لسنة 2012 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

ونص القرار ان تكون هذه البوابة هي البوابة المصرية للعمرة، ويكون الوزير المختص هو وزير السياحة، والغرفة المختصة هي غرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة.

عبدالفتاح السيسي السيسي العمرة رحلات العمرة الشركات السياحية

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