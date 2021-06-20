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للمصريين المقيمين.. السعودية تعلن نتائج الفائزين بالحج الجمعة المقبلة

10:23 ص الأحد 20 يونيو 2021
للمصريين المقيمين.. السعودية تعلن نتائج الفائزين بالحج الجمعة المقبلة

وزارة الحج والعمرة في السعودية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، استقبال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أكثر من 500 ألف طلب، خلال المهلة التي قررتها وزارة الحج والعمرة، التي بدأت يوم الأحد 3 ذو القعدة 1442هـ الموافق 3 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442هـ الموافق 23 يونيو 2021.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم فتح البوابة لإعلان الفرز والنتائج للفائزين بالحح يوم الجمعة 15 ذو القعدة الموافق 25 يونيو 2021، وتشمل المصريين المقيمين بالمملكة.

وأضافت أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات الحج المجاني وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

وزارة الحج والعمرة السعودية السعودية نتائج الفائزين بالحج

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