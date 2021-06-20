حدث ليلاً| تطورات سد النهضة.. وتفاصيل أزمة محمد رمضان وسميرة عبدالعزيز

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

38 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205157 حتى اليوم.

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بعد إسقاط 11 طائرة.. التحالف: تدمير 6 مسيرات حوثية أخرى

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية مساء السبت، أنه نجح في اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أخرى أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

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مجدى بدران يوضح أسباب الانتشار المتسارع لعدوى كورونا بقارة إفريفيا

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن انتشار الأمراض المزمنة في القارة الإفريقية وخاصة الأمراض التنفسية بجانب أمراض الإيدز والملاريا والدرن والإسهال؛ هي أحد أسباب سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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"غير معدٍ"..مجدى بدران يوضح حقيقة الفطر الأخضر وأعراضه وطرق انتقاله

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الفطر الأخضر ليس جديدًا وغير معدٍ وليس له علاقه بفيروس كورونا، ويصاب به الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة شديد، لافتًا إلى أن الفطر الأخضر يعيش في التربة والهواء ويتواجد بالأماكن الملوثة غير جيدة التهوية.

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وزير التعليم العالي يوضح تفاصيل تقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن فكرة تقليص عدد السنوات الدراسية بالجامعات، جاءت بعد اقتراحات ومجهودات عديدة لتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس سيتم تدريبهم على هذا النظام.

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"سيتخلصون منها في القمامة".. لماذا رفضت فلسطين تسلم شحنة لقاحات من دولة الاحتلال؟

رفضت السلطة الفلسطينية استلام شحنة لقاحات مضادة لكورونا أرسلها الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق مسبق.

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وزيرة التضامن: تطبيق قانون المشروعات الصغيرة على الحضانات قريبًا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن هناك طفرة منتظرة في قطاع الحضانات على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، قائلة: "طفرة كبيرة بقطاع الحضانات على مستوى الجمهورية قريبًا".

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"كان الأفضل في ظروف صعبة".. أديب مهنئًا الأهلي بفوزه أمام الترجي

هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي على فوزه بالمباراة أمام خصمه الترجي التونسي، مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: "الأهلي للمرة الخامسة يحسم الأمر لصالحه على نفس الملعب".

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أول رد من محمد رمضان على تصريحات سميرة عبدالعزيز.. هل وصفها بـ"الشحاتة"؟

رد الفنان محمد رمضان، على تصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، حول تلقيها رسالة منه عبر تطبيق "واتس آب"، وصفها خلالها بـ"الشحاتة"، عقب حديثها عن رفضها القيام بدور أمه في عمل فني، قائلًا لها "يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وأنتِ 20 ألف".

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أشرف زكي: محمد رمضان طلب التحقيق في واقعة سميرة عبدالعزيز.. وسنحاسبه حال ثبوت الإساءة

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه فوجئ بتصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، حول تلقيها رسالة عبر تطبيق "واتس آب" من الفنان محمد رمضان، وصفها خلالها بـ"الشحاتة"، عقب حديثها عن رفضها القيام بدور أمه في أحد الأعمال الفنية، قائلًا لها "يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وأنتِ 20 ألف".

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شكري: سياسات إثيوبيا المتعنتة سيترتب عليها زعزعة الأمن بشرق إفريقيا

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الاجتماع التشاوري للجامعة العربية نشأ خلال رئاسة مصر مجلس الجامعة العربية في دورته السابقة، وكان الهدف منه أن يتيح الفرصة لتناول القضايا خارج الإطار التقليدي، بما يتيح المزيد من التفاعل والحوار والمقترحات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وأيضا كيفية معالجة الأزمات القائمة على الساحة العربية وتشكيل رؤية مشتركة إزاء هذه القضايا وكيفية حلها.

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