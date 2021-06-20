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كورونا في 24 ساعة| حقيقة تحصيل رسوم التطعيم بالمنزل وانتشار متسارع للفيروس

07:00 ص الأحد 20 يونيو 2021
كورونا في 24 ساعة| حقيقة تحصيل رسوم التطعيم بالمنزل وانتشار متسارع للفيروس

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205157 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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وزارة الصحة فيروس كورونا كورونا في 24 ساعة منظمة الصحة العالمية

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