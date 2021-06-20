كورونا في 24 ساعة| حقيقة تحصيل رسوم التطعيم بالمنزل وانتشار متسارع للفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205157 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

38 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تطعيمات لقاح كورونا بالمنازل

هل الناجون من فيروس كورونا لديهم رد فعل أقوى تجاه اللقاحات؟

بعد الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا.. إليك ما يمكن أن تتوقعه

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع صاحب فيديو علاج كورونا بالمخدرات في مواجهات مع الشرطة بقنا

خبير بريطاني: المملكة المتحدة تتعرض لموجة ثالثة من فيروس كورونا

هذا ما نعرفه عن المتحور "دلتا".. ما الذي يجعله مثيرا للقلق؟

مدينة صينية تقرر تشديد القيود بعد اكتشاف إصابة بـ "دلتا"

الإمارات: تعليق دخول القادمين من 3 دول وتعديل بروتوكولات مسافرى 3 أخرى

أول تعليق من العراق على "الفطر الأخضر"

"انتشاره أسرع 60%".. استشاري: متحور كورونا "دلتا" يصيب فئة عمرية معينة

هيئة أمريكية تحذر: السلالة الهندية من كورونا قد تصبح الأكثر شيوعاً

خبير بريطاني: لا أثق في تفوق سرعة التطعيمات على معدل انتشار سلالة "دلتا"

"سيتخلصون منها في القمامة".. لماذا رفضت فلسطين تسلم شحنة لقاحات من دولة الاحتلال؟

"غير معدٍ"..مجدى بدران يوضح حقيقة الفطر الأخضر وأعراضه وطرق انتقاله

البرازيل تتخطى حاجز 500 ألف وفاة بكورونا

مجدى بدران يوضح أسباب الانتشار المتسارع لعدوى كورونا بقارة إفريفيا