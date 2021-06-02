إتاحة بنوك الأسئلة ونماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة مجانا
كتب- أسامة علي:
أعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة بنوك الأسئلة ونماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة .
و أكدت منصة حصص مصر، أن الامتحانات الاسترشادية متاحة الآن مجاناً على المنصة ويتم تحديثها باستمرار.
و يمكن للطلاب الحصول على الامتحانات الاسترشادية عبر الروابط التالية
علمي علوم: http://bit.ly/grade121
أدبي: http://bit.ly/grade122
علمي رياضة: http://bit.ly/grade123
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