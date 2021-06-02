إتاحة بنوك الأسئلة ونماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة مجانا

كتب- أسامة علي:

أعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة بنوك الأسئلة ونماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة .

و أكدت منصة حصص مصر، أن الامتحانات الاسترشادية متاحة الآن مجاناً على المنصة ويتم تحديثها باستمرار.

و يمكن للطلاب الحصول على الامتحانات الاسترشادية عبر الروابط التالية

علمي علوم: http://bit.ly/grade121

أدبي: http://bit.ly/grade122

علمي رياضة: http://bit.ly/grade123