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إتاحة بنوك الأسئلة ونماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة مجانا

03:45 م الأربعاء 02 يونيو 2021
إتاحة بنوك الأسئلة ونماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة مجانا

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

أعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة بنوك الأسئلة ونماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة .

و أكدت منصة حصص مصر، أن الامتحانات الاسترشادية متاحة الآن مجاناً على المنصة ويتم تحديثها باستمرار.

و يمكن للطلاب الحصول على الامتحانات الاسترشادية عبر الروابط التالية

علمي علوم: http://bit.ly/grade121

أدبي: http://bit.ly/grade122

علمي رياضة: http://bit.ly/grade123

وزارة التربية والتعليم الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة الثانوية العامة نماذج الامتحانات الاسترشادية

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