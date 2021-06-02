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4 تعليمات جديدة من "الصحة" بشأن حجز الأطفال داخل الحضانات (مستند)

03:40 م الأربعاء 02 يونيو 2021
4 تعليمات جديدة من "الصحة" بشأن حجز الأطفال داخل الحضانات (مستند)

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، 4 تعليمات جديدة لمديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، بشأن التعامل مع الأطفال داخل الحضانات.

وبحسب منشور لقطاع الرعاية العلاجية، حصل عليه مصراوي، يتم التنبيه على المستشفيات التي يوجد بها أقسام حضانات، بضرورة الفحص الروتيني للشبكية مرة واحدة على الأقل لجميع أطفال الحضانات.

كما يرفق تقرير فحص الشبكية بتقرير الخروج من الحضانة، ولا يتم إذن الخروج بدون فحص لشبكية الطفل.

وبحسب المنشور، ففي حالة وجود أي اعتلال بالشبكية يتم التنبيه في تقرير الخروج وتقرير الشبكية بضرورة المتابعة وإحالة الحالة بشكل رسمي إلى أقرب مستشفى رمد نوعي بعد الخروج.

وفي حالة عدم وجود قسم رمد بالمستشفى، يتم ندب أخصائي رمد من أقرب مستشفى رمد نوعي لفحص الحالات.

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هالة زايد وزارة الصحة حجز الأطفال داخل الحضانات الحضانات

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