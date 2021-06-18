كورونا في 24 ساعة| وزيرة الصحة تبحث التعاون مع ألمانيا.. وترامب يدعو إلى وقف تطعيم الأطفال

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو اجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وماريا فلاكسبارت وزيرة الدولة بوزارة التعاون الإنمائي بألمانيا، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث التعاون المشترك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل مع الجهات المعنية بمختلف دول العالم للتعاون في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا.

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