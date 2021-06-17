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ترامب يدعو إلى وقف تطعيم الأطفال ضد كورونا

04:20 م الخميس 17 يونيو 2021
ترامب يدعو إلى وقف تطعيم الأطفال ضد كورونا

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشباب يعانون من آثار سلبية من لقاح كورونا، داعيا إلى وقف تطعيم الأطفال ضد الفيروس.

وفي حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أكد ترامب أنه يدعم حملة التطعيم، لكن فقط للأفراد الذين يحتاجون ذلك، مشيرا إلى أنه غير متأكد مما إذا كان الأطفال قد استفادوا من اللقاح، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "نحن محظوظون لأننا حصلنا على اللقاح، لكن تقديمه للصغار هو شيء يجب عليك إيقافه"، مضيفا: "أنا من أشد المؤمنين بما فعلناه باللقاح ولكن أعتقد أن تلقيح أطفال المدارس غير ضروري".

وأشار ترامب إلى أنه يشعر بأن القرار الذي اتخذه بوقف الرحلات الجوية القادمة من الصين في الأيام الأولى للوباء، ثم أوروبا، قد برأه، معتبرا أن "أحدا لم يقم أحد بعمل جيد كما فعلنا نحن مع محاربة الوباء، ولهذا السبب نحن نقود العالم من حيث العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف: "كوفيد-19 هو حادث رهيب، لكنه تسرب من مختبر.. هو شيء رهيب جاء من الصين ومن مختبر في ووهان"، مشددا على أنه "علينا معرفة المزيد عن ذلك ولماذا حدث وكيف حدث".

ورأى ترامب أنه "يجب على الصين أن تدفع تعويضات عن الوباء الذي أودى بحياة 3.2 مليون شخص وأصاب 177 مليونا"، وكان قد قال في وقت سابق إن الصين مدينة بعشرة تريليونات دولار، لكنه أصر على أن ذلك المبلغ ليس كافيا.

وقال: "الرقم أعلى بكثير من ذلك بكثير.. بلدان عدة تدمرت بسبب ما فعلوه، وسواء كان ذلك عن طريق الصدفة أم لا.. لقد تضررت بلادنا بشدة، لكن دول أخرى تضررت بشكل أكبر".

واعتبر أن الوباء أفاد الصين اقتصاديا، مضيفا: "اعتقد أنهم استفادوا كثيرا ويمكنني أن أقول إنهم استفادوا من الولايات المتحدة".

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