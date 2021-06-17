الصحة العالمية تحذر: إفريقيا تواجه الموجة الثالثة من كورونا

جنيف في - (أ ش أ):

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا ارتفع بنسبة تزيد عن 20%، وذلك مع زيادة وتيرة الموجة الثالثة في القارة لتقترب من ذروة الموجة الأولى، التي كانت قد شهدت 120 ألف إصابة جديدة أسبوعياً التي تم تسجيلها في شهر يوليو من العام الماضي.

وأضافت المنظمة الدولية - في تقرير اليوم /الخميس/ عن وضع انتشار فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية - أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في القارة إلى أكثر من 116 ألفا و500 حالة في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو؛ وذلك ارتفاعا من 91 ألف حالة فقط في الأسبوع السابق وذلك بعد شهر واحد من أعداد الإصابات المتزايدة تدريجيا والتي دفعت القارة للوصول بإجمالي الإصابات منذ اندلاع الانتشار إلى أكثر من 5 ملايين حالة.

وقال التقرير إن عدد الحالات في 22 دولة إفريقية (40% من دول القارة) ارتفعت بأكثر من 20% في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو بينما ارتفعت الوفيات بنحو 15% إلى أكثر من 2200 في 36 دولة.

ولفت إلى أن الحالات الجديدة المسجلة أسبوعيا في إفريقيا تجاوزت - حاليا - نصف ذروة الموجة الثانية التي بلغت أكثر من 224 ألف حالة أسبوعية في أوائل يناير 2021، منوها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا وأوغندا أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الأسبوعية الجديدة منذ بدء الوباء.

وأكدت المنظمة أن إفريقيا وسط موجة ثالثة كاملة لانتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى عدم الالتزام بتدابير منع انتقال العدوى إلى جانب عوامل أخرى أدت إلى زيادة الطفرة الجديدة التي تزامنت مع طقس موسمي أكثر برودة في جنوب إفريقيا ومع انتشار المزيد من المتغيرات المعدية، وذكرت أنه تم الإبلاغ عن متغير دلتا في 14 دولة إفريقية كما تم العثور على متغيرات ألفا وبيتا في أكثر من 25 دولة بالقارة.

وأوضحت منظمة الصحة أن التطعيم بلقاحات كورونا قد زادت سرعته في القارة مع أكثر من 5 ملايين جرعة تم إعطاؤها في الأيام الخمسة الماضية، وذلك مقارنة بنحو 3.5 مليون جرعة أسبوعيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مضيفة أنه تم الآن تلقيح ما يقرب من 12 مليون شخص بشكل كامل، ومع ذلك لا يزال معدل المُلقَّحين أقل من 1% من سكان إفريقيا.