الرطوبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بالدرجات

كتب- أحمد مسعد:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء وفقًا للموقع الرسمي للهيئة، إن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الطقس، إلى وجود نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الخبراء، أن نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء نحو 80%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الجمعة:

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.