سكرتير عام منظمة المدن الإفريقية: مصر قلب إفريقيا ونشعر بالاطمئنان على أرضها

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

أشاد السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، جان بيير إمباسي، بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية لدعم المنظمة بالقاهرة.

وقال إمباسي في كلمته خلال الدورة ٢٥ للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن الإفريقية، اليوم الخميس، بالقاهرة، إن مصر هي قلب إفريقيا، مضيفا أنه رغم التحديات الخاصة فيروس كورونا إلا أن هناك شعورا بالاطمئنان ونحن على أرضها.

وأضاف أن المنظمة قامت في أول انعقاد لها بالقاهرة عام 2010 وذلك قبل الانعقاد في نفس العام في المكسيك حيث قامت المنظمة في مصر بتوضيح الرؤية الخاصة لعمل المنظمة والتي من خلالها تم ترشيح واختيار الرئيس الثاني لمنظمة الحكومات العالمية حيث تم تحديد المرشح برعاية الحكومة المصرية.

وأوضح جان بيير: في الدورة رقم 25 للمنظمة نسعى إلى أن تحقق أهدافها الإيجابية خاصة في ظل الرعاية المصرية للمنظمة ولتحقيق مصالح الشعوب الإفريقية.