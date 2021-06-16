العلاج مجانا.. الصحة توضح مواعيد وأماكن الكشف عن سرطان الثدي

كتب- يوسف عفيفي

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة لكل سيدة مصرية عبر "فيديو" نشرته على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة، وإعطاء والعلاج مجانًا.

وأضاف الوزارة، أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في انتظاركم كل يوم من السبت للخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.