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الضويني يعلن استعداد الأزهر لدعم أوزباكستان دعويا وتعليميا

08:54 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الضويني يعلن استعداد الأزهر لدعم أوزباكستان دعويا وتعليميا

جانب من اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الأربعاء، عالية يونسوف، نائب ممثل المجلس الأعلى "للبرلمان" لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات مكافحة التطرف وحقوق الإنسان.

ورحب الضويني بالوفد الأوزبكي في مشيخة الأزهر الشريف، مؤكدا أن مصر وأوزبكستان تربطهما علاقة وطيدة على مدار التاريخ وخاصة في مجال التعليم، وهذا ما أكدت عليه زيارة فضيلة الإمام الأكبر لأوزبكستان والتي عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والدينيين، وعلى رأسهم الرئيس شوكت ميرضيايف، ورئيس الوزراء عبدالله عارفوف، ونعمة الله يولداشيف رئيس مجلس الشيوخ، فضلًا عن مشاركة فضيلته في مؤتمر "الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية".

وأكد الضويني استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم لأوزبكستان في المجال التعليمي والدعوي، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر يولي طلاب أوزبكستان باهتمامه ورعايته الخاصة، وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم لأبنائه من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، ليعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة.

من جانبها أعربت السيدة عالية يونسوف، عن شكرها وتقديرها للأزهر على ما قدمه من منح دراسية لطلاب أوزبكستان للدراسة في كلياته ومعاهده، مؤكدة أن الأزهر هو قبلة طلاب العلم والحصن الحصين للدين الإسلامي الحنيف، وأن للأزهر مكانة كبيرة في نفوس الشعب الأوزبكستاني، من خلال منهجه الوسطي وبفكره الوسطي المستنير.

محمد الضويني الأزهر الشريف أوزباكستان

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