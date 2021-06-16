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الصحة توجه 4 إرشادات لأولياء الأمور عند تطعيم الأطفال

05:42 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الصحة توجه 4 إرشادات لأولياء الأمور عند تطعيم الأطفال

إرشادات لأولياء الأمور عند تطعيم الأطفال

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة إرشادات عبر "إنفوجرافيك"، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إرشادات لأولياء الأمور عند تطعيم أطفالهم.

وجاءت الإرشادات على النحو التالي:

- يجب على أولياء الأمور الالتزام بمواعيد التطعيمات الإجبارية (المسجلة خلف شهادة الميلاد) لعدم تعريض الطفل للإصابة بالأمراض.

- في حالة تأخر الطفل عن جرعة أو أكثر من التطعيمات الإجبارية، يجب التوجه فورا لأقرب وحدة صحية أو مكتب صحة أو مركز طبي لعمل جدول تطعيمات جديد.

- يمكن الحصول على تطعيم الأطفال في أقرب وحدة صحية أو مكتب صحة أو مركز طبي بغض النظر عن مكان الإقامة أو تسجيل الطفل.

يمكن تطعيم الطفل بدون طلب أي أوراق ولكن يفضل إحضار شهادة الميلاد لإثبات التطعيمات التي تلقاها الطفل عليها.

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التطعيم شلل الأطفال تطعيم الأطفال وزارة الصحة

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