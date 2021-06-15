Masrawy logo white

شيخ الأزهر: قرار تنظيم الحج بأعداد محدودة يراعي المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان

10:31 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
شيخ الأزهر: قرار تنظيم الحج بأعداد محدودة يراعي المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشري

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتحولاتها المزعجة، هو قرار صائب وحكيم يراعي المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان مع عدم تعطيل الفريضة.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، في بيان له، الثلاثاء، عن تقدير الأزهر الشريف لحرص المملكة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء مقاصد الشريعة الإسلامية، التي من أهمها "حفظ النفس" في ظل تداعيات الوباء، مقدرًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق على جهودهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام والحرص على سلامتهم.

ودعا الله تعالى أن يوفق قادة بلادنا العربية الإسلامية إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن يجنب عالمنا والإنسانية من كل مكروه وسوء

تنظيم الحج فيروس كورونا موسم الحج شيخ الأزهر أحمد الطيب

الخبر التالى:

برلمانية "مستقبل وطن" تشكر الرئيس ووزير البترول على الاكتشافات البترولية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا تعلق على دعوة الجامعة العربية لجلسة طارئة بمجلس الأمن حول سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا