بالدرجات ونسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة (الأربعاء والخميس).

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود يوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء- وفقا للموقع الرسمي للهيئة- إن الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الخبراء أن نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء نحو 80%، وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32 - 20 درجة والسواحل الشمالية الغربية 27 -19، وجنوب سيناء 37 26، وشمال الصعيد 35- 22، وجنوب الصعيد 38 - 25 درجة مئوية.

أما طقس الخميس، فهو مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء أن نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء نحو 80%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32 - 20 درجة والسواحل الشمالية الغربية 27 -19، وجنوب سيناء 37 26، وشمال الصعيد 34- 22، وجنوب الصعيد 38 - 25 درجة مئوية.