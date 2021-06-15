عاطف إبراهيم رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الجمارك

كتب- محمد عبيد:

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، ندب عاطف إبراهيم محمد منصور مدير عام الإدارة العامة للإتصالات الداخلية، رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الجمارك.

و عاطف إبراهيم حاصل على دبلومة في الدراسات العليا في الجمارك والمناطق الحرة عام 1994 من كلية التجارة جامعة الإسماعيلية، وحصل علي بكالوريوس التجارة من كلية التجارة بجامعة الزقازيق، ثم دبلوم الدراسات العليا في الجمارك والمناطق الحرة من كلية التجارة جامعة قناة السويس عام 1994، وتم تعيينه للعمل بجمارك العريش عام ١٩٨٥، ثم بجمارك نويبع بأقسام تفتيش الركاب والإجراءات والمنافسة ومتابعة السيارات والتعريفة والحاسب الآلي، ثم مديرًا للتعريفة ومديرًا لجمرك الصادر بالعاشر من رمضان، ومديرًا لجمرك الصالحية، ومدير لإدارة الإعلام بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة، ثم مديرًا لإدارة الإعلام بمصلحة الجمارك، ثم مديرًا عامًا للإتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك، ومديرًا للمركز الإعلامي بمصلحة الجمارك.

وحصل على العديد من الدورات، ومنها دورة مكافحة الفساد من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ودورة التخطيط الإستراتيجي لمصلحة الجمارك، والدورة رقم (۲) لمؤشر التجارة عبر الحدود، وورشة عمل الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك بالقاهرة بإشراف منظمة الجمارك العالمية.