Masrawy logo white

عاطف إبراهيم رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الجمارك

08:43 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
عاطف إبراهيم رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الجمارك

عاطف إبراهيم رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات العا

كتب- محمد عبيد:
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، ندب عاطف إبراهيم محمد منصور مدير عام الإدارة العامة للإتصالات الداخلية، رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الجمارك.

و عاطف إبراهيم حاصل على دبلومة في الدراسات العليا في الجمارك والمناطق الحرة عام 1994 من كلية التجارة جامعة الإسماعيلية، وحصل علي بكالوريوس التجارة من كلية التجارة بجامعة الزقازيق، ثم دبلوم الدراسات العليا في الجمارك والمناطق الحرة من كلية التجارة جامعة قناة السويس عام 1994، وتم تعيينه للعمل بجمارك العريش عام ١٩٨٥، ثم بجمارك نويبع بأقسام تفتيش الركاب والإجراءات والمنافسة ومتابعة السيارات والتعريفة والحاسب الآلي، ثم مديرًا للتعريفة ومديرًا لجمرك الصادر بالعاشر من رمضان، ومديرًا لجمرك الصالحية، ومدير لإدارة الإعلام بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة، ثم مديرًا لإدارة الإعلام بمصلحة الجمارك، ثم مديرًا عامًا للإتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك، ومديرًا للمركز الإعلامي بمصلحة الجمارك.

وحصل على العديد من الدورات، ومنها دورة مكافحة الفساد من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ودورة التخطيط الإستراتيجي لمصلحة الجمارك، والدورة رقم (۲) لمؤشر التجارة عبر الحدود، وورشة عمل الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك بالقاهرة بإشراف منظمة الجمارك العالمية.

مصلحة الجمارك عاطف ابراهيم وزير المالية

الخبر التالى:

القوى العاملة تكشف تفاصيل اقتحام محل أقمشة يعمل فيه مصري بالكويت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: إطلاق مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة" لعلاج مرضى الفيروسيات الكبدية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا