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أنا في منتهى السعادة.. أول تعليق لوزير البترول بعد هجوم النواب الحاد

04:47 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
أنا في منتهى السعادة.. أول تعليق لوزير البترول بعد هجوم النواب الحاد

المهندس طارق الملا

كتب- نشأت علي:

بدأ المهندس طارق الملا، وزير البترول، التعقيب على طلبات الإحاطة والأسئلة والانتقادات التي وجهت إليه خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.

وقال الملا: أشكركم على هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة، متابعًا: هي إن دلَّت فتدل على نجاح قطاع البترول في لفت الأنظار؛ بسبب النجاحات التي يحققها.

وأكد وزير البترول أن الغاز الطبيعي إحدى دعائم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية، لافتًا إلى أن أكثر من 50 نائبًا تقدم بأسئلة بشأن توصيل الغاز الطبيعي.

وقال الملا: أنا في منتهى السعادة بهذه الأسئلة والطلبات.

يُشار إلى أن الجلسة شهدت مواجهة عنيفة من النواب في مواجهة الوزير؛ بسبب عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق عديدة، فضلًا عن أزمة التعيينات في شركات البترول.

طارق الملا وزير البترول قطاع البترول الغاز الطبيعي الاقتصاد الوطني

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