​​العظمى 41 ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية من الثلاثاء إلى الأحد المقبل، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة 32 وحتى 34 درجة، والسواحل الشمالية 27 وحتى 29 درجة، وشمال الصعيد 33 وحتى 35 درجة، وجنوب الصعيد 38 وحتى 41 درجة.

الثلاثاء 15 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء 16 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس 17 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الجمعة 18 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

السبت 19 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق القاهرة الكبرى من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 20 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق القاهرة الكبرى من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.