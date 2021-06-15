ريهام سعيد تكشف سبب توقف برنامجها على قناة النهار

(مصراوي):

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، انتهاء عقدها مع شبكة قنوات النهار، والتي كانت تعرض من خلالها برنامجها "صبايا الخير".

وظهرت "ريهام"، في فيديو لايف عبر حسابها على "فيسبوك" لتعلن تفاصيل انتهاء التعاقد، حيث قالت: "إنها لم تتعرض للوقف مثلما انتشر عبر السوشيال ميديا، وأن مدة عقدها تم الانتهاء منها".

وأضافت ريهام: "أنا حبيت أظهر وأوضح للناس أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة ولم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور".

واختتمت: "أنا محتاجة أستريح شوية وأشوف أولادي وأصيف، ومش عارف هرجع لكم امتى تاني بس الفترة تعدي شوية".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف برنامج الإعلامية، ريهام سعيد، "صبايا الخير"، إثر أزمة حلقة الصيد البري باستخدام الثعالب.