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وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض بحجم استثمارات 100 مليار جنيه

06:04 م الإثنين 14 يونيو 2021
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض بحجم استثمارات 100 مليار جنيه

السيد القصير وزير الزراعة

(مصراوي):

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حديثه للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسة تولي الثروة الداجنة اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأن حجم الاستثمارات فيها يقدر بـ100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالي 13 مليار بيضة، كما أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

وأشار الوزير، اليوم الاثنين، إلى إنه لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت، لافتًا إلى أنه تم الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على اعتماد وتسجيل 30 منشأة معزولة أي خالية من مرض إنفلونزا الطيور، والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام المنتجين، حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وأفريقية بعد توقف منذ عام 2006.

وتابع" القصير" أن الدوله تدعم الاستثمار في هذه الصناعة حيث تم إتاحة فرص استثمارية وتخصيص 22 موقعًا للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع فيها، خاصة بعد فتح آفاق التصدير وتم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوي، بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة 5%.

السيد القصير وزير الزراعة لجنة الزراعة مجلس الشيوخ الثروة الداجنة

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