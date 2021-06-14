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وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية

03:43 م الإثنين 14 يونيو 2021
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- داليا شبل:

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة، والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور خالد عبدالغفار، أشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة لمواجهة COVID-19، منوها بالنجاح في مواجهة الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا.

وأكد عبدالغفار، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا الآن تتناقص، مشيرًا إلى انخفاض معدل المصابين حاليًا بالمستشفيات الجامعية.

وأوصت اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بإنشاء عيادة متخصصة بالمستشفيات الجامعية لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا بحيث تضم عددا من التخصصات الطبية؛ لعلاج الآثار النفسية والطبية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتكون بجميع محافظات الجمهورية.

كما ناقشت اللجنة، الدراسة التي أجريت على الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

خالد عبدالغفار اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أشرف حاتم المستشفيات الجامعية وزارة التعليم العالي

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