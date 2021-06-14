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إحباط محاولة تهريب 170 ألف يورو مع راكبة قادمة من إيطاليا بمطار القاهرة

10:15 ص الإثنين 14 يونيو 2021
إحباط محاولة تهريب 170 ألف يورو مع راكبة قادمة من إيطاليا بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 170 ألف يورو، أخفتها راكبة مصرية داخل جيوب سحرية بحقائبها، وذلك فور وصولها من إيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه سالم عابد مأمور الجمارك في راكبة مصرية الجنسية نظرًا لقصر المدة بين السفر والعودة (20 يوم)، وتم تشكيل لجنة من أماني عبدالله مأمورة التفتيش تحت إشراف سامح زاهر رئيس قسم تفتيش الركاب ، لتفتيش حقائبها وتفتيشها ذاتيًا، وتبين وجود مبلغ 170 ألف يورو مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

قرر أحمد علي مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط جمركي، وذلك بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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