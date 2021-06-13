ألف جنيه قيمة الاشتراك.. الأوراق المطلوبة للحصول على عضوية نقابة القراء

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت نقابة القراء، ملاحقة المقرئين الذين يتجاوزون في حق كتاب الله، بالمحافل الخاصة والعامة مهما كان أسمائهم ومراكزهم، ووقفهم عن العمل والقراءة على الهواء، حتى لا يكونوا أسوة سيئة لمن يحاول تقليدهم من صغار القراء. بحسب بيان صحفي.

وأشارت نقابة القراء، إلى أنها مستمرة في الحفاظ على كتاب الله، ومحاربة البدع والفتن، والتجرؤ من بعض أدعياء التلاوة على أحكام التلاوة والابتداع في الوقف، والابتداء والإصرار على عدم الالتزام بأحكام التلاوة.

وناشدت نقابة القراء، جميع المقرئين على مستوى الجمهورية بالتقدم إلى النقابة للحصول على عضويتها، والمشاركة في الاجتماعات التي تعقد بين الحين والآخر، وإبداء آراؤهم ومقترحاتهم لتطوير العمل بالنقابة.

وينشر مصراوي، الأوراق المطلوبة للحصول على عضوية نقابة القراءن وهي كما يلي:

ـ فيش جنائي موجه للنقابة.

ـ صورة البطاقة وصورة شهادة الميلاد.

ـ صورة المؤهل الدراسي و2 صورة شخصية.

ـ بيان الحالة الوظيفية للقراء العاملين في مهن أخرى.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ مبلغ 1000 جنيه يسدد بداية الاشتراك فقط.

ـ يعفى من اختبارات القبول، عضو المقرأة/ شيخ المقرأة/ مدرس القرآن بالأزهر/ محفظ قرآن بالأزهر/ قاريء السورة.

ـ الاشتراك السنوي 150 جنيه.

ـ تختلف الرسوم المادية بالنسبة للقراء الذين يتراوح عمرهم من 40: 50 عاما.

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