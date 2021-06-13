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وزير الإسكان يعين المهندس حاتم محمود نائبا لرئيس هيئة المجتمعات للشئون العقارية

01:37 م الأحد 13 يونيو 2021
وزير الإسكان يعين المهندس حاتم محمود نائبا لرئيس هيئة المجتمعات للشئون العقارية

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس حاتم محمود حسن، بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

وكان وزير الإسكان أصدر قرارا الأسبوع الماضي بتولى المهندس صلاح الدين أحمد القليوبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، العمل رئيسا لجهاز حماية أملاك الهيئة (القطاع الأول)، والمهندس أشرف أحمد محمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة والمشرف علي الساحل الشمالي الغربي، العمل رئيساً لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس خالد أحمد محمود سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، العمل رئيسا لجهاز القري السياحية، والمهندس وليد عبدالقادر عبدالحميد فراج، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز حماية أملاك الهيئة، العمل رئيس جهاز شرق وغرب مطروح (القطاع الثالث) للساحل الشمالى الغربي، وأحمد عبدالحميد عبدالعزيز مكي ، مدير عام الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيس جهاز (القطاع الثاني) الساحل الشمالي الغربي.

عاصم الجزار وزير الإسكان هيئة المجتمعات للشئون العقارية المهندس حاتم محمود

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