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رياح وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل

11:07 م السبت 12 يونيو 2021
رياح وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية من الأحد إلى الجمعة المقبل، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأحد 13 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من القـاهرة الكبـرى والسواحل الشمالية وجنـوب سينـاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

الاثنين 14 يونيو:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الثلاثاء 15 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء 16 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس 17 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الجمعة 18 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.​

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية الطقس التقلبات الجوية

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