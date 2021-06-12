يخدم الفئات البسيطة.. برلماني يشيد بدعم الموازنة العامة المنظومة الصحية بشكل مباشر



كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 انعكاس حقيقي لاهتمام الدولة بالمنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف عبد الله، خلال بيان له اليوم السبت: هذا الانعكاس يأتي خصوصًا بعد إدخال حزمة من التعديلات على مشروع الموازنة تمثلت في 2 مليار جنيه لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل بالمستشفيات الجامعية، وتم التوافق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ مليار جنيه، تخص العلاج على نفقة الدولة.



وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكمَ، شهدت المنظومة الصحية العديد من المبادرات والقرارات التي تصب مباشرة لصالح المواطنين، سواء مبادرة 100 مليون صحة، أو التوجيهات الخاصة بقوائم الانتظار، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يعد نقلة وطفرة كبيرة حدثت خلال هذه الفترة، فعلى الرغم من كم التحديات التي تواجه الدولة المصرية؛ فإن القيادة السياسية تولي الفئات البسيطة وملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمامًا خاصًّا.



وأضاف عبد الله أن مشروع الموازنة العامة عامًا تلو الآخر نشهد ترجمة حقيقة للاهتمام بملف الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، ولعل مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد انعكاس وترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية الصحية، ففي الوقت الحالي نجد اهتمامًا بالبنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وانعكاس ذلك في صورة أرقام في الموازنة العامة للدولة؛ مما يؤكد العمل على تحسين مستوى الخدمة وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين والاهتمام بملف الصحة الذي ظل مهمشًا لعصور طويلة.