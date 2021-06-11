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"يد واحدة".. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي وبن سلمان

07:50 م الجمعة 11 يونيو 2021
"يد واحدة".. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي وبن سلمان

السيسي وبن سلمان

وكالات:
أثنى رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ على لقاء لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ اليوم.
وكتب في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم الجمعة "سيدي الامير محمد وفخامة الرئيس اليوم في شرم الشيخ ... يد وحده".




وكان ط الرئيس كتب عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

السيسي تركي آل الشيخ محمد بن سلمان شرم الشيخ فيسبوك

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